Игроки МБА поздравили с 14 февраля, сняв клип на песню Backstreet Boys

Специально ко Дню святого Валентина состоялось возвращение легендарной группы «Корешки» на базе московской МБА в обновленном составе.

Баскетболисты столичного клуба Владислав Шарапов, Марк Тихоненко, Макар Коновалов, Сергей Клюев и Никита Ремизов поздравили с 14 февраля, сняв клип на песню Backstreet Boys «I Want It That Way».

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА