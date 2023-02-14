Игроки МБА поздравили с 14 февраля, сняв клип на песню Backstreet Boys

Теги светская хроника видео Единая лига ВТБ МБА Владислав Шарапов Макар Коновалов Сергей Клюев Марк Тихоненко Никита Ремизов Баскетбол

Специально ко Дню святого Валентина состоялось возвращение легендарной группы «Корешки» на базе московской МБА в обновленном составе.

Баскетболисты столичного клуба Владислав Шарапов, Марк Тихоненко, Макар Коновалов, Сергей Клюев и Никита Ремизов поздравили с 14 февраля, сняв клип на песню Backstreet Boys «I Want It That Way».

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2 комментария

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СержМиранэн
Корешки ? Возвратились ? а они вообще кто такие и куда уходили ?
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Bartez1986
Прикольно) и песня легендарная для того поколения
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