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Джейлен Уильямс установил антирекорд НБА по показателю «+/-» в матчах финала

Форвард «Тандер» стал автором сомнительного достижения.

В 6-й игре финальной серии против «Индианы» Уильямс провел на паркете 27 минут и набрал 16 очков (6 из 13 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 3 подбора и 1 передачу при 3 потерях. Показатель полезности игрока составил «-40», что является худшим результатом для матчей финала за всю историю НБА.

Предыдущим антирекордом были «-38» защитника «Бостона» Дрю Холидэя в 4-й встрече финала-2024 против «Далласа», которую «Селтикс» проиграли со счетом 84:122.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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