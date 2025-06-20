Джейлен Уильямс установил антирекорд НБА по показателю «+/-» в матчах финала

Форвард «Тандер» стал автором сомнительного достижения.

В 6-й игре финальной серии против «Индианы» Уильямс провел на паркете 27 минут и набрал 16 очков (6 из 13 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 3 подбора и 1 передачу при 3 потерях. Показатель полезности игрока составил «-40», что является худшим результатом для матчей финала за всю историю НБА .

Предыдущим антирекордом были «-38» защитника «Бостона » Дрю Холидэя в 4-й встрече финала-2024 против «Далласа», которую «Селтикс» проиграли со счетом 84:122.