Джейлен Уильямс установил антирекорд НБА по показателю «+/-» в матчах финала
Форвард «Тандер» стал автором сомнительного достижения.
В 6-й игре финальной серии против «Индианы» Уильямс провел на паркете 27 минут и набрал 16 очков (6 из 13 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 3 подбора и 1 передачу при 3 потерях. Показатель полезности игрока составил «-40», что является худшим результатом для матчей финала за всю историю НБА.
Предыдущим антирекордом были «-38» защитника «Бостона» Дрю Холидэя в 4-й встрече финала-2024 против «Далласа», которую «Селтикс» проиграли со счетом 84:122.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости