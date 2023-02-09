«Майами» сосредоточен на обмене Кайла Лаури

Усилия «Майами» за несколько часов до дедлайна сосредоточены на попытках обменять разыгрывающего , сообщает The Miami Herald.

В частности «Хит» ведет активные переговоры с « ».

Также клуб заинтересован в приобретении форварда , которого « » заполучил в результате обмена Кевина Дюрэнта в «Финикс».

« » пытается избавиться от дорогостоящего контракта Данкана Робинсона, но по словам источника, команды хотят взамен несколько пиков первого раунда.

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