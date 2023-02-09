«Майами» сосредоточен на обмене Кайла Лаури

Теги возможные переходы Клипперс Кайл Лаури Майами Бруклин НБА Джей Краудер Данкан Робинсон Баскетбол

Усилия «Майами» за несколько часов до дедлайна сосредоточены на попытках обменять разыгрывающего Кайла Лаури, сообщает The Miami Herald.

В частности «Хит» ведет активные переговоры с «Клипперс».

Также клуб заинтересован в приобретении форварда Джея Краудера, которого «Бруклин» заполучил в результате обмена Кевина Дюрэнта в «Финикс».

«Майами» пытается избавиться от дорогостоящего контракта Данкана Робинсона, но по словам источника, команды хотят взамен несколько пиков первого раунда.

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7 комментариев

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Fungus_Amongus
Ответ Zomourning33
А Уолл и Джесон не трупы?
Они по крайней мере трупы с истекающими контрактами и получают они в сумме в 2 раза меньше Лаури только в этом сезоне, а тому еще в следующем году тридцатку платить.
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Zomourning33
Ответ Fungus_Amongus
Только если с пиком 1-го раунда от Майами. Избавление от тридцатимиллионного трупа Лаури в следующем сезоне не дешево обойдется Клипперс, так что придется это оплатить.
А Уолл и Джесон не трупы?
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Алексааандр
Как-то всё плохо у Маями, Краудера забрали Милуоки, Робинсона никуда не обменяли, как и Лаури
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Cosstigan
Маями скоро некого брать будет, все топы разлетаються как горячие пирожки...
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Fungus_Amongus
Ответ Answer1
Там Милуоки забрали Краудера, Майами тогда нужно забирать у ЛАК и пытаться воскресить Ковингтона, функционал схожий с Краудером. Ковингтон, Джексон и взять на себя еще контракт Уолла, вдруг выстрелит.
Только если с пиком 1-го раунда от Майами. Избавление от тридцатимиллионного трупа Лаури в следующем сезоне не дешево обойдется Клипперс, так что придется это оплатить.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Answer1
Там Милуоки забрали Краудера, Майами тогда нужно забирать у ЛАК и пытаться воскресить Ковингтона, функционал схожий с Краудером. Ковингтон, Джексон и взять на себя еще контракт Уолла, вдруг выстрелит.
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
работайте отцы
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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