«Майами» сосредоточен на обмене Кайла Лаури
Усилия «Майами» за несколько часов до дедлайна сосредоточены на попытках обменять разыгрывающего Кайла Лаури, сообщает The Miami Herald.
В частности «Хит» ведет активные переговоры с «Клипперс».
Также клуб заинтересован в приобретении форварда Джея Краудера, которого «Бруклин» заполучил в результате обмена Кевина Дюрэнта в «Финикс».
«Майами» пытается избавиться от дорогостоящего контракта Данкана Робинсона, но по словам источника, команды хотят взамен несколько пиков первого раунда.
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