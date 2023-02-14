Кайри Ирвинг попросил журналистов в Далласе не спрашивать его о продлении контракта

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после недавнего обмена договорился с клубом не обсуждать вопрос о продлении истекающего контракта до завершения текущего сезона.

Во время общения с журналистами перед дебютом в Далласе в качестве игрока «Мэверикс» Кайри также попросил не задавать ему вопросы на данную тему.

«Это лишний отвлекающий фактор для команды. Я сталкивался с этим ранее по ходу карьеры. Поверьте, это сильно изматывает эмоционально. Все эти вопросы в духе «Какие у тебя планы? Ты остаешься здесь надолго?» – сказал Ирвинг.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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8 комментариев

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Nikita Dorodenko
Ответ pepperboy5000
Мдэ, а какие им ещё вопросы то задавать? Это их работа. Команда и болельщики хотят знать, чего ожидать. Хотя ожидания и Кайри Ирвинг в одном предложении, что-то очень противоречивое
Кайри сам еще не знает чего ожидать, с какой стати он должен беспокоится об ожиданиях болельщиков.
Сначала надо попробовать поставить себя на его место - новая команда, новый офис, новый город. Может там тупо шалфей негде достать. А может наоборот в двух шагах от дома будет магазинчик и это будет определяющий фактор летом.
Слишком много неизвестных, чтобы давать ответы сейчас.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pepperboy5000
Мдэ, а какие им ещё вопросы то задавать? Это их работа. Команда и болельщики хотят знать, чего ожидать. Хотя ожидания и Кайри Ирвинг в одном предложении, что-то очень противоречивое
0
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Естественно, это лишний отвлекающий фактор. Единственный способ справиться с ним - это чётко обозначить позицию. "Не обсуждать" - это самый лучший способ раздуть проблему до библейских пропорций.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Can
Ну что там, как настроение в далласе? Финал конфы ждем ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Дзахоев
Пока, Кайри
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
"Потому что летом я сваливаю к Леброну, только тсс это секрет"-добавил Кайри.))
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Сергей Орлов
Не останется, конечно.
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Budabuda
планы известны:шизойдить до конца карьеры
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