Звездный разыгрывающий « » Кайри Ирвинг после недавнего обмена договорился с клубом не обсуждать вопрос о продлении истекающего контракта до завершения текущего сезона.

Во время общения с журналистами перед дебютом в Далласе в качестве игрока «Мэверикс» Кайри также попросил не задавать ему вопросы на данную тему.

«Это лишний отвлекающий фактор для команды. Я сталкивался с этим ранее по ходу карьеры. Поверьте, это сильно изматывает эмоционально. Все эти вопросы в духе «Какие у тебя планы? Ты остаешься здесь надолго?» – сказал Ирвинг.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?