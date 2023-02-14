Кайри Ирвинг попросил журналистов в Далласе не спрашивать его о продлении контракта
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после недавнего обмена договорился с клубом не обсуждать вопрос о продлении истекающего контракта до завершения текущего сезона.
Во время общения с журналистами перед дебютом в Далласе в качестве игрока «Мэверикс» Кайри также попросил не задавать ему вопросы на данную тему.
«Это лишний отвлекающий фактор для команды. Я сталкивался с этим ранее по ходу карьеры. Поверьте, это сильно изматывает эмоционально. Все эти вопросы в духе «Какие у тебя планы? Ты остаешься здесь надолго?» – сказал Ирвинг.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Сначала надо попробовать поставить себя на его место - новая команда, новый офис, новый город. Может там тупо шалфей негде достать. А может наоборот в двух шагах от дома будет магазинчик и это будет определяющий фактор летом.
Слишком много неизвестных, чтобы давать ответы сейчас.