Дебют Джея Краудера за «Милуоки» состоится после Матча звезд

Форвард «Бакс» пока что не готов дебютировать за новую команду.

Краудер начнет играть за «Милуоки» уже после перерыва на Матч всех звезд.

Краудер начинал сезон в составе « », который перед дедлайном обменял его в клуб из Висконсина. При этом форвард по договоренности с тренерским штабом не выходил на площадку.

По словам Краудера, он поддерживал форму и чувствует себя хорошо, но давно не участвовал в играх формате 5 на 5. Двусторонний матч « » на тренировке в понедельник стал для него первым подобным опытом за последние месяцы.

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