Джерами Грант подписал контракт с Klutch Sports Group

Теги Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

Форвард «Портленда» Джерами Грант подписал контракт с агентством Klutch Sports Group, которое базируется в Лос-Анджелесе.

Этим летом Грант станет неограниченно свободным агентом и получит право подписать с «Блэйзерс» новый пятилетний контракт на 233,2 миллиона долларов.

Ранее Грант отказался от продления контракта на 4 года и 112 миллионов.

Основателем Klutch Sports Group является Рич Пол, лучший друг и агент звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. Среди его клиентов такие игроки, как Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Бен Симмонс, Зак Лавин, Лонзо Болл и Де’Аарон Фокс.

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1 комментарий

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morozovvasya
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