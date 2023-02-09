Джейлен Браун выбыл из строя с переломом кости лицевого скелета

Теги травмы Бостон Филадельфия НБА Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун получил перелом кости лицевого скелета во время матча с «Филадельфией» (106:99).

«Селтикс» могут остаться без Брауна как минимум до перерыва на Матч всех звезд.

Джейлен в четверг должен встретиться со специалистом по подобным травмам, после чего станут известны точные сроки восстановления.

Двукратный участник Матча звезд отыграл против «Сиксерс» всего 18 минут.

Браун в нынешнем сезоне набирает 27,0 очка, 7,1 подбора, 3,2 передачи и 1,1 перехвата за встречу при 49,0% попадания с игры и 33,4% из-за дуги.

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8 комментариев

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brooklyonist
Ответ banderos
Кость лицевого скелета???
терминология верная, хохмачи сверху гиганты мысли
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pulyalke
звучит максимально страшно конечно
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Вадим Сидоров
Ответ banderos
Кость лицевого скелета???
А ты знал?) Подбородковый копчик, носовая грудина итд
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Nikolay
На МВЗ замену кого? Харден, Брансон
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_Koka_
Ответ banderos
Кость лицевого скелета???
Видимо через гугл переводчик переводили.
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Serge Mikz
Тейтум устал ждать когда это сделает хорфорд, пришлось ломать самому
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banderos
Кость лицевого скелета???
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armageddon123456
Тейтум показал кто в команде БАТЯ! Альфач, бей своих как говорится...
+14
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