Форвард « » получил перелом кости лицевого скелета во время матча с «Филадельфией» (106:99).

«Селтикс» могут остаться без Брауна как минимум до перерыва на Матч всех звезд.

Джейлен в четверг должен встретиться со специалистом по подобным травмам, после чего станут известны точные сроки восстановления.

Двукратный участник Матча звезд отыграл против «Сиксерс» всего 18 минут.

Браун в нынешнем сезоне набирает 27,0 очка, 7,1 подбора, 3,2 передачи и 1,1 перехвата за встречу при 49,0% попадания с игры и 33,4% из-за дуги.

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