«Баскония» включила Павла Савкова в заявку на Евролигу

Форвард «Басконии» (20 лет, 201 см) был включен в заявку команды на матчи .

Как отмечает телеграм-канал «Перехват», такое решение связано с приближением дедлайна по дозаявкам в Евролиге. Теперь российский баскетболист может дебютировать в сильнейшем европейском турнире, если команде понадобится его помощь.

В середине января Савков вернулся в клуб из «Фуэнлабрады», где начинал сезон на условиях аренды. Там он провел 11 матчей в чемпионате Испании, набирая в среднем 1,2 очка за 4,7 минуты на площадке.

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