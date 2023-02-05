ACB. «Барселона» против «Валенсии», «Реал» встретится с «Тенерифе» и другие матчи
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Барселона» примет «Валенсию», «Реал» дома встретится с «Тенерифе».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 5 февраля, 14.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 5 февраля, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Положение команд: Реал – 15-3, Барселона – 15-3, Баскония – 14-4, Тенерифе – 14-4, Уникаха – 13-6, Ховентуд – 12-7, Гран-Канария – 12-7, Обрадойро – 10-9, Валенсия – 9-9, Бреоган– 9-9, Мурсия – 8-11, Бильбао – 8-11, Жирона – 7-11, Гранада – 5-13, Сарагоса – 5-13, Бетис – 4-15, Манреса – 3-16, Фуэнлабрада – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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