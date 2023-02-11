ACB. «Фуэнлабрада» – «Сарагоса», «Бетис» против «Ховентуда» и другие матчи

В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Фуэнлабрада» встретится с «Сарагосой», « » примет « ».

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Регулярный чемпионат

Бетис – Ховентуд Дата проведения 11 февраля, 22.45, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 16-3, Барселона – 16-3, Баскония – 15-4, Тенерифе – 14-5, Уникаха – 13-6, Ховентуд – 12-7, Гран-Канария – 12-7, Бреоган– 10-9, Обрадойро – 10-9, Валенсия – 9-10, Мурсия – 8-11, – 8-11, – 7-12, Гранада – 6-13, – 5-14, Бетис – 4-15, Манреса – 3-16, Фуэнлабрада – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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