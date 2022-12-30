«Селтикс» затянули время в концовке благодаря хитрому введению мяча

Теги Бостон Клипперс НБА видео Реджи Джексон Маркус Смарт Грант Уильямс Баскетбол

«Селтикс» удалось затянуть время примерно на 10 секунд в концовке матча с «Клипперс» (116:110) благодаря хитрому введению мяча из-за лицевой линии.

Грант Уильямс аккуратно бросил мяч в трехсекундной зоне, Маркус Смарт не стал брать его, в связи с чем счетчик на владение не включился.

Реджи Джексону пришлось вернуться на половину «Бостона», чтобы заставить игроков соперника начать владение.

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5 комментариев

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Bek_cp3
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Ответ Сергей Пузанков
Время чуть подубили
точно, общее-то время тикало, тогда и впрямь хитрецы)
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Сергей Пузанков
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Ответ Bek_cp3
и что это им дало?)
Время чуть подубили
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Bek_cp3
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и что это им дало?)
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Nikita1981
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хитрО
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36_i_8
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Хитрецы. Не видел еще чтобы так близко скинули. Обычно он катится к центру, а защитник его прикрывает.
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