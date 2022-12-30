«Селтикс» затянули время в концовке благодаря хитрому введению мяча
«Селтикс» удалось затянуть время примерно на 10 секунд в концовке матча с «Клипперс» (116:110) благодаря хитрому введению мяча из-за лицевой линии.
Грант Уильямс аккуратно бросил мяч в трехсекундной зоне, Маркус Смарт не стал брать его, в связи с чем счетчик на владение не включился.
Реджи Джексону пришлось вернуться на половину «Бостона», чтобы заставить игроков соперника начать владение.
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