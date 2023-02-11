Ростислав Вергун: «Надо улучшать индивидуальное мастерство»

Главный тренер « » после поражения от «Самары» (78:87 ОТ) в лиге ВТБ заявил, что его команде не хватает опытных исполнителей.

«Любая игра – это тысяча микродуэлей. Когда матч равный, именно победы в этих микродуэлях имеют ключевую роль. В конце индивидуальное мастерство исполнителей выходит на первый план. Соперник свои атаки реализовал, нашел преимущество, довел мяч до тех людей, которые в состоянии его забросить в кольцо. К сожалению, у нас с этим проблемы остаются.

Безусловно, по качеству игры я не могу не быть доволен – ребята полностью отдавались. 3 потери за первую половину, 11 потерь за 45 минут – это очень неплохо для нас. По итогу все равно кто-то должен забрасывать мяч, брать на себя ответственность в концовке и реализовывать атаки. К сожалению, для нас все закономерно. Надо улучшать свое индивидуальное мастерство», – сказал Вергун.

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