Джимми Батлер исполнил победный данк после ввода мяча из-за боковой за 0,3 секунды до сирены
Лидер «Майами» Джимми Батлер стал автором победного попадания в матче с «Хьюстоном» (97:95).
Батлер исполнил победный данк после ввода мяча из-за боковой Гейбом Винсентом, когда до сирены оставалось 0,7 секунды.
Оставшийся в полном одиночестве Джимми завершил аллей-уп за 0,3 секунды до конца основного времени.
На счету Батлера 16 очков, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.
«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей
5 комментариев