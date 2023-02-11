Лидер « » стал автором победного попадания в матче с « » (97:95).

Батлер исполнил победный данк после ввода мяча из-за боковой Гейбом Винсентом, когда до сирены оставалось 0,7 секунды.

Оставшийся в полном одиночестве Джимми завершил аллей-уп за 0,3 секунды до конца основного времени.

На счету Батлера 16 очков, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей