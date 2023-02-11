Джимми Батлер исполнил победный данк после ввода мяча из-за боковой за 0,3 секунды до сирены

Теги Хьюстон Майами НБА видео Джимми Батлер Калеб Мартин Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер стал автором победного попадания в матче с «Хьюстоном» (97:95).

Батлер исполнил победный данк после ввода мяча из-за боковой Гейбом Винсентом, когда до сирены оставалось 0,7 секунды.

Оставшийся в полном одиночестве Джимми завершил аллей-уп за 0,3 секунды до конца основного времени.

На счету Батлера 16 очков, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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5 комментариев

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everyday4768
Батя!
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Максим Новиков
Лучше только Казинс защищался)
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Fogiii
Лучшая защита в истории
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Nightyork97
Джимбо красавец, прямо с мясом забирает победу.
+1
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Марсель Объелся
Хьюстон уже вторую игру подряд какой то бред в клатче творит. Это же элементарная комбинация. Настолько сильно в Вэмбилэнд хотят
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