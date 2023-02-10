«Рокет» отчислят Бобана Марьяновича и подпишут с ним новый контракт

« » отчислит (34 года, 224 см) и подпишет с сербским центровым новый контракт, как только он покинет рынок отказов, сообщает The Houston Chronicle.

«Рокетс» необходимо отчислить Марьяновича, чтобы освободить место в составе для игроков, приобретенных перед дедлайном.

Марьянович в нынешнем сезоне провел за «Хьюстон» 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и 1,5 передачи.

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