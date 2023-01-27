Чемпионат Франции. «Фос Прованс» против «Блуа», «Метрополитан» сыграет с «Роанном»

В пятницу, 27 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Фос Прованс» примет «Блуа», «Метрополитан» Виктора Вембаньямы дома сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Роанн Дата проведения 27 января, 22.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 15-3, – 14-4, Шоле – 13-5, Дижон – 12-6, Бурк – 10-8, Ле-Ман – 10-8, Виллербан – 10-8, Лимож – 9-9, Страсбур – 9-9, Роанн – 9-9, Париж – 8-10, Гравлин-Дюнкерк – 8-10, Нантер – 7-11, Нанси – 6-12, Ле-Портель – 6-12, Блуа – 6-12, По-Ортез – 6-12, Фос Прованс – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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