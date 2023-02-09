Кайри Ирвинг прогулялся с болельщиками после первого матча за «Даллас»

Теги Даллас НБА видео Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после первого матча за свою новую команду прогулялся с болельщиками по улице.

Игрок охотно фотографировался с болельщиками и раздавал автографы.

В выездном матче против «Клипперс» (110:104) Ирвинг записал на свой счет 24 очка и 5 передач. Выйдя в стартовом составе, он отыграл 37 минут, реализовав 9 из 17 с игры. В его активе также 4 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот при 5 потерях.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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2 комментария

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Лютик
А в итоге будет так: я от Леброна ушел, от Эйнджа со Стивенсом ушел, от Дюранта ушел и от Кьюбана уйду)
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Mura_kz
Я сначала прочитал как "поругался" )))
Подумал уже, так сразу?)))
Прогулялся оказывается)))
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+1
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