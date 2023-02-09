Кайри Ирвинг прогулялся с болельщиками после первого матча за «Даллас»

Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг после первого матча за свою новую команду прогулялся с болельщиками по улице.

Игрок охотно фотографировался с болельщиками и раздавал автографы.

В выездном матче против «Клипперс» (110:104) Ирвинг записал на свой счет 24 очка и 5 передач. Выйдя в стартовом составе, он отыграл 37 минут, реализовав 9 из 17 с игры. В его активе также 4 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот при 5 потерях.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?