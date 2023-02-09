Болельщик «Хьюстона» чем-то бросил в судью после поражения от «Сакраменто»

Болельщик « » чем-то бросил в судью после домашнего поражения от « » (128:130).

Персоналу «Рокетс» пришлось догонять зрителя.

Сцена произошла после напряженной концовки игры, когда «Хьюстон» растерял 5-очковое преимущество менее чем за минуту до сирены. Решающими стали три точных штрафных Де’Аарона Фокса после спорного нарушения .

Редкая драка в НБА: Митчелл не сдержался после удара в пах. А фанатов впечатлил тренер «Мемфиса», в борцовском броске сваливший своего же