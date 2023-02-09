Болельщик «Хьюстона» чем-то бросил в судью после поражения от «Сакраменто»
Болельщик «Хьюстона» чем-то бросил в судью после домашнего поражения от «Сакраменто» (128:130).
Персоналу «Рокетс» пришлось догонять зрителя.
Сцена произошла после напряженной концовки игры, когда «Хьюстон» растерял 5-очковое преимущество менее чем за минуту до сирены. Решающими стали три точных штрафных Де’Аарона Фокса после спорного нарушения Эрика Гордона.
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