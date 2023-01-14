НБА назначила неспортивный фол Малику Монку за толчок Джейшона Тэйта

Защитник « » в матче против « » (139:114) прошлой ночью толкнул двумя руками Джейшона Тэйта. В результате Тэйт и еще один игрок «Рокетс» оказались на паркете.

Судьи выписали Монку обычный фол. После окончания встречи пересмотрела решение по данному эпизоду и назначила игроку «Кингз» неспортивный фол первой степени.

В концовке матча Монк спровоцировал потасовку между, в результате которой были удалены четыре игрока.

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия