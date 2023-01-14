НБА назначила неспортивный фол Малику Монку за толчок Джейшона Тэйта
Защитник «Сакраменто» Малик Монк в матче против «Хьюстона» (139:114) прошлой ночью толкнул двумя руками Джейшона Тэйта. В результате Тэйт и еще один игрок «Рокетс» Кевин Портер оказались на паркете.
Судьи выписали Монку обычный фол. После окончания встречи НБА пересмотрела решение по данному эпизоду и назначила игроку «Кингз» неспортивный фол первой степени.
В концовке матча Монк спровоцировал потасовку между, в результате которой были удалены четыре игрока.
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