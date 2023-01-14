Четыре игрока были удалены по итогам потасовки с участием Гаррисона Мэтьюза и Малика Монка

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В четвертой четверти матча «Хьюстон» – «Сакраменто» (139:114) случилась потасовка с участием защитников Гаррисона Мэтьюза и Малика Монка.

Мэтьюз нарушил правила на Монке и стал оспаривать судейское решение. В этот момент сзади подошел игрок «Кингз», который выбил у него мяч и спровоцировал инцидент.

За участие в потасовке помимо Мэтьюза и Монка также удалены форварды Тари Исон («Хьюстон») и Чимези Мету («Сакраменто»).

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2 комментария

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Фёдор Молчанов
Ответ Йожик Женя
Метьюз какой то псих
На роже лица все написано
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йожик Женя
Метьюз какой то псих
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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