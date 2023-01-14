Четыре игрока были удалены по итогам потасовки с участием Гаррисона Мэтьюза и Малика Монка
В четвертой четверти матча «Хьюстон» – «Сакраменто» (139:114) случилась потасовка с участием защитников Гаррисона Мэтьюза и Малика Монка.
Мэтьюз нарушил правила на Монке и стал оспаривать судейское решение. В этот момент сзади подошел игрок «Кингз», который выбил у него мяч и спровоцировал инцидент.
За участие в потасовке помимо Мэтьюза и Монка также удалены форварды Тари Исон («Хьюстон») и Чимези Мету («Сакраменто»).
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