В четвертой четверти матча « » – « » (139:114) случилась потасовка с участием защитников Гаррисона Мэтьюза и .

Мэтьюз нарушил правила на Монке и стал оспаривать судейское решение. В этот момент сзади подошел игрок «Кингз», который выбил у него мяч и спровоцировал инцидент.

За участие в потасовке помимо Мэтьюза и Монка также удалены форварды («Хьюстон») и («Сакраменто»).

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