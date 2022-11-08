Джош Харт – о победном броске: «Спасибо Лилларду, что не пожадничал»

Защитник сразу после матча с (110:107) прокомментировал свой победный 3-очковый бросок под сирену.

«Дэйм отлично сыграл, прошел через всю площадку, стянул на себя несколько игроков. Спасибо ему, что не пожадничал, отдал мне мяч, ну а я смог отправить его в корзину.

Доверие Лилларда? Дэйм – отличный человек, он доверяет всем в этой команде, всем, кто носит эту майку. Ничего нового. Он потрясающий игрок», – заявил Харт.

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