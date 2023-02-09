Лидер « » поделился своим мнением по поводу перехода в команду звездного разыгрывающего .

«Ожидания теперь стали еще выше... Мы должны сделать так, чтобы это сработало. Думаю, у нас это получится», – заявил Дончич.

30-летний Ирвинг набрал 24 очка и 5 передач в дебютном матче за «Даллас», техасцы в гостях обыграли « » (110:104).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?