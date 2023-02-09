Лука Дончич – о переходе Ирвинга: «Мы должны сделать так, чтобы это сработало. Думаю, у нас получится»

Теги Даллас Клипперс НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич поделился своим мнением по поводу перехода в команду звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Ожидания теперь стали еще выше... Мы должны сделать так, чтобы это сработало. Думаю, у нас это получится», – заявил Дончич.

30-летний Ирвинг набрал 24 очка и 5 передач в дебютном матче за «Даллас», техасцы в гостях обыграли «Клипперс» (110:104).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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4 комментария

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Александр Синенко
Ответ Pavel Gurin
Там Финикс отдал пол царства вместе с пиками , в итоге убойная пятерка , но без ротации. Плюс к этому травматичность Дюры и Пола , поэтому не все так однозначно.
Ну вообще не только в финиксе дело. Я про то что Далласу особо не светит ничего, на таком то западе
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сейяр снайпер
Ответ Pavel Gurin
Там Финикс отдал пол царства вместе с пиками , в итоге убойная пятерка , но без ротации. Плюс к этому травматичность Дюры и Пола , поэтому не все так однозначно.
Фаны финикса на седьмом небе от такого трейда, дай им помечтать.
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0
+1
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Pavel Gurin
Ответ Александр Синенко
Да да, с таким то финиксом и без хороших ролевиков, второй раунд максимум, а то и первый
Там Финикс отдал пол царства вместе с пиками , в итоге убойная пятерка , но без ротации. Плюс к этому травматичность Дюры и Пола , поэтому не все так однозначно.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Синенко
Да да, с таким то финиксом и без хороших ролевиков, второй раунд максимум, а то и первый
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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