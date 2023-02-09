Лука Дончич – о переходе Ирвинга: «Мы должны сделать так, чтобы это сработало. Думаю, у нас получится»
Лидер «Далласа» Лука Дончич поделился своим мнением по поводу перехода в команду звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.
«Ожидания теперь стали еще выше... Мы должны сделать так, чтобы это сработало. Думаю, у нас это получится», – заявил Дончич.
30-летний Ирвинг набрал 24 очка и 5 передач в дебютном матче за «Даллас», техасцы в гостях обыграли «Клипперс» (110:104).
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
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