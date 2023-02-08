Джейсон Кидд: «Даллас» – команда Луки Дончича»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что, несмотря на переход Кайри Ирвинга, «Мэверикс» остаются командой Луки Дончича.

«Это не двое 23-летних, которые пытаются выяснить, кто из них будет лидером. Мы понимаем, что это команда Луки. И это будет команда Луки.

Мы усилили состав, теперь владеть мячом может не только Лука. Кайри сказал, что хочет, чтобы его тренировали. Так что моя задача – мотивировать его», – сказал Кидд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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13 комментариев

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reneremy13@icloud.com
Представляю насколько лука избалованный пирожок, если тренеру приходится делать такие заявления.
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Mr.BadGuy
Ответ Денис Гончаров
Я все таки думаю, что тут кривость перевода
Ну да, скорее правильнее было бы перевести, как еще ктото умеет разгрывать
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Денис Гончаров
Ответ PredatorMax
"Now we have improved the roster where somebody else can handle the ball," the coach added and then reflected on Irving: Перевод, конечно, кривоватый (в оригинале про Дончича в прямой цитате нет), но смысл тот же.
A position in basketball, the person who controls the plays. (Not to be confused with
Определение ball handler из Urban dictionary
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Денис Гончаров
Ответ PredatorMax
"Now we have improved the roster where somebody else can handle the ball," the coach added and then reflected on Irving: Перевод, конечно, кривоватый (в оригинале про Дончича в прямой цитате нет), но смысл тот же.
Я думаю что тут стоит перевести не как вести мяч, а быть боллхендлером (разыгрывающим), то есть человеком ведущим игру. И почему то мне кажется, что в Далласе все всё поняли правильно.
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PredatorMax
Ответ Денис Гончаров
Я все таки думаю, что тут кривость перевода
"Now we have improved the roster where somebody else can handle the ball," the coach added and then reflected on Irving:

Перевод, конечно, кривоватый (в оригинале про Дончича в прямой цитате нет), но смысл тот же.
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Денис Гончаров
Ответ Mr.BadGuy
"Мы усилили состав, и теперь обращаться с мячом умеет не только Лука. " Хорошо он так о своих подопечных высказался.
Я все таки думаю, что тут кривость перевода
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202standart
Весь Маверикс это Лука Дончич, а мы в ней баскетболисты и тренера
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Caraxes
Мда, не сладко Кидду будет с Кайри. Это он пока воодушевлен с ним работать, но пару ярких матчей от Ирвинга или выигранных клатчей и Кайри сам себя возглавит лидером Даласса)
Вот тогда и начнется....
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vzi
А я думал, это команда Кьюбана. )
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Свежий
Завтрашняя новость от Кайри: «В «Далласе» временами чувствую неуважение к себе и своему таланту»
+2
-3
-1
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Mr.BadGuy
"Мы усилили состав, и теперь обращаться с мячом умеет не только Лука. "

Хорошо он так о своих подопечных высказался.
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Rjcnbr
>Команда Луки
>И теперь обращаться с мячом умеет не только Лука
Вау, Кидд, хорошее начало
+2
-1
+1
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Евгений Денисов
..а земля плоская и шалфей изгоняет злых духов с площадки
+1
-3
-2
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