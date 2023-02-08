Джейсон Кидд: «Даллас» – команда Луки Дончича»

Главный тренер « » заявил, что, несмотря на переход , «Мэверикс» остаются командой .

«Это не двое 23-летних, которые пытаются выяснить, кто из них будет лидером. Мы понимаем, что это команда Луки. И это будет команда Луки.

Мы усилили состав, теперь владеть мячом может не только Лука. Кайри сказал, что хочет, чтобы его тренировали. Так что моя задача – мотивировать его», – сказал Кидд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?