Джейсон Кидд: «Даллас» – команда Луки Дончича»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что, несмотря на переход Кайри Ирвинга, «Мэверикс» остаются командой Луки Дончича.
«Это не двое 23-летних, которые пытаются выяснить, кто из них будет лидером. Мы понимаем, что это команда Луки. И это будет команда Луки.
Мы усилили состав, теперь владеть мячом может не только Лука. Кайри сказал, что хочет, чтобы его тренировали. Так что моя задача – мотивировать его», – сказал Кидд.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Определение ball handler из Urban dictionary
Перевод, конечно, кривоватый (в оригинале про Дончича в прямой цитате нет), но смысл тот же.
Вот тогда и начнется....
Хорошо он так о своих подопечных высказался.
>И теперь обращаться с мячом умеет не только Лука
Вау, Кидд, хорошее начало