Дражен Анзулович: «Мы не выполнили то, о чем договаривались»

Теги Автодор Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович остался недоволен защитой команды в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (82:86).

«Поздравляю соперника с победой. Перед матчем мы понимали, с каким соперником мы будем играть и что нужно сделать, чтобы обыграть команду с таким высоким индивидуальным классом игроков в нападении. Но, к сожалению, они оказались умнее на площадке, и мы не выполнили то, о чем договаривались.

Я говорю о коллективной усердной работе команды в обороне. Это главный способ справиться с игроками такого класса. Если сравнивать первые две четверти и вторые две, то это полная противоположность старания и желания работать и трудиться на площадке. Мы подошли ко второй половине с другим менталитетом, но в решающие моменты игры допускали ошибки.

Перед игрой мы проговаривали, какие комбинации будут играть и как поведу в решающие моменты себя игроки «Автодора», так оно и случилось. Но мы не продемонстрировали нужные действия, о которых договаривались перед игрой», – заявил Анзулович.

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