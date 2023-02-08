Дражен Анзулович: «Мы не выполнили то, о чем договаривались»

Главный тренер « » остался недоволен защитой команды в матче лиги ВТБ против « » (82:86).

«Поздравляю соперника с победой. Перед матчем мы понимали, с каким соперником мы будем играть и что нужно сделать, чтобы обыграть команду с таким высоким индивидуальным классом игроков в нападении. Но, к сожалению, они оказались умнее на площадке, и мы не выполнили то, о чем договаривались.

Я говорю о коллективной усердной работе команды в обороне. Это главный способ справиться с игроками такого класса. Если сравнивать первые две четверти и вторые две, то это полная противоположность старания и желания работать и трудиться на площадке. Мы подошли ко второй половине с другим менталитетом, но в решающие моменты игры допускали ошибки.

Перед игрой мы проговаривали, какие комбинации будут играть и как поведу в решающие моменты себя игроки «Автодора», так оно и случилось. Но мы не продемонстрировали нужные действия, о которых договаривались перед игрой», – заявил Анзулович.

«Мечтаю вернуться». Олег Окулов тренировал на Матче звезд и оказался «слишком именитым» тренером для Суперлиги