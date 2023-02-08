Бранислав Вичентич: «Автодор» показал именно ту игру, которую хотел»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич после гостевой победы над « » (86:82) в лиге ВТБ похвалил игроков своей команды.

«Хочу отметить, что это была интересная и зрелищная игра – разница между командами минимальная. Я хочу поблагодарить своих парней за то, что они показали именно ту игру, которую мы хотели показать.

Поздравляю их с победой и с тем, что они выиграли вторую, третью и четвертую четверти. Моментов, которые следует отметить для победы, много. Но в первую очередь – это качества, которые мои игроки проявили в решающие моменты», – сказал Вичентич.

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