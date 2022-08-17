Отец Павла Савкова: «Знаю об интересе «Нижнего Новгорода», хотим остаться в Испании»

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Алексей Савков, отец атакующего защитника «Фуэнлабрады» Павла Савкова оценил карьерные перспективы сына.

«Знаю про желание «Нижнего Новгорода» взять Пашу в аренду. Про другие российские клубы не слышал, но, в принципе, мы были не нацелены на возвращение. Хотим попробовать развиваться в Испании.

На днях разговаривал с Пашей по составу «Фуэнлабрады». Он считает, что у него будет довольно много игрового времени. Да, на втором-третьем номере есть еще два американца, но ему по силам с ними конкурировать», – заявил Алексей Савков.

Последние несколько лет Павел развивался в системе «Басконии», которая принимает участие в Евролиге. Этим летом он перешел в «Фуэнлабраду» на правах аренды.

В прошлом сезоне российский игрок выступал за клуб второго дивизиона Испании «Ираурги», набирая 12,3 очка и 2,5 подбора в среднем за матч при 39% из-за дуги.

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