20-летний Павел Савков набрал 8 очков за 12 минут против «Тенерифе» – его рекорд в лиге ACB

Форвард «Фуэнлабрады» обновил свой рекорд результативности в испанской лиге ACB.

В матче против (72:97) 20-летний баскетболист набрал 8 очков и 1 подбор за 12 минут на площадке. Он реализовал 3 из 4 бросков с игры, включая 2 из 3 дальних попыток.

Савков считается одним из самых перспективных российских игроков. Последние несколько лет он развивался в системе «Басконии», которая принимает участие в . Нынешний сезон – первый для Савкова в лиге ACB. Он провел 6 матчей в высшем испанском дивизионе.

«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола