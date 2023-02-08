Энес Кантер Фридом – о Леброне Джеймсе: «38 388 очков. Ноль морали»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энес Кантер Фридом Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом воспользовался случаем, чтобы раскритиковать суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Очки: 38 388.

Мораль: 0.

Ценности: 0.

Принципы: 0.

Сочувствие: 0.

Поклон перед Китаем: 1.

Поздравляю, Леброн Джеймс» – написал Кантер Фридом в соцсети.

Сегодня Джеймс достиг отметки в 38 388 очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА, превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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8 комментариев

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Julius Nwosu
Я не фанат Джеймса, мягко говоря, но этот шут реально уже попутал. Что и говорить, идеальный политик, с маской шута, эдакий местный Жириновский.
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Джонни-массажист
У мужика под окном куча ниггеров под солью ходит,а он о Китае переживает....В Турции землетрясение и что-то не слышал,чтобы он пару лямов переслал пострадавшим....
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+5
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Мурзин Ринат
В Нба 30 команд и куча игроков, куча звёзд и бывших звёзд, все обо всем высказываются) но Кантер и хейтеры Леброна, всегда упоминают ему Китай 😂
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armageddon123456
Энес Кантер Фридом:
Лет - 30
Мозгов - 0
Ценности для НБА - 0
Лизнуть Байдену - ov. 999999999
Гавкнуть на Джеймся - +1
+22
-7
+15
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Райли Карри
Лающая на караван собака +1
+3
-3
0
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Адепт Суперлиги
Как тонко данный персонаж повесточку чувствует. Понимает, что в текущей ситуации ничего ему не сделают, кого бы он не критиковал)
+9
-2
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Коля Постнов
Cunter Freedom как обычно играет обиженку)
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Свежий
Достойный ученик Скипа Бэйлесса растет!
+6
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