Энес Кантер Фридом – о Леброне Джеймсе: «38 388 очков. Ноль морали»
Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом воспользовался случаем, чтобы раскритиковать суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Очки: 38 388.
Мораль: 0.
Ценности: 0.
Принципы: 0.
Сочувствие: 0.
Поклон перед Китаем: 1.
Поздравляю, Леброн Джеймс» – написал Кантер Фридом в соцсети.
Сегодня Джеймс достиг отметки в 38 388 очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА, превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара.
Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая
Лет - 30
Мозгов - 0
Ценности для НБА - 0
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