Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом воспользовался случаем, чтобы раскритиковать суперзвезду « » .

«Очки: 38 388.

Мораль: 0.

Ценности: 0.

Принципы: 0.

Сочувствие: 0.

Поклон перед Китаем: 1.

Поздравляю, Леброн Джеймс» – написал Кантер Фридом в соцсети.

Сегодня Джеймс достиг отметки в 38 388 очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА, превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая