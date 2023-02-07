«НН» отыгрался с «-9» за 68 секунд и вырвал победу у «Локо»
«Нижний Новгород» организовал впечатляющий камбэк в концовке гостевого матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».
За 1:15 до финальной сирены нижегородцы проигрывали со счетом 71:80. После этого «Локо» не смог провести ни одной результативной атаки, а их соперник реализовал несколько бросков.
На последних секундах при равном счете «Нижний Новгород» совершил перехват, а Максим Салаш исполнил победный лэй-ап в быстром отрыве.
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