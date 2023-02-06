Леброн Джеймс – о переходе Кайри Ирвинга не в «Лейкерс»: «Я разочарован»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью ESPN поделился эмоциями по поводу того, что его клубу не удалось договориться с «Бруклином» об обмене Кайри Ирвинга.

«Конечно, я разочарован. Не буду врать, я разочарован тем, что нам не удалось заполучить талантливого игрока, с которым у меня было отличное взаимопонимание на площадке, и который мог помочь нам выиграть чемпионские титулы.

Но теперь мое внимание переключилось. Оно вернулось туда, где и должно быть. Теперь я полностью сосредоточен на нашей команде. Я не слишком обольщался по поводу представленной возможности. И когда обмен не случился, я сразу вернулся к работе», – сказал Леброн.

«Лейкерс» предлагали за Ирвинга Расселла Уэстбрука и два пика 1-го раунда, но «Нетс» настаивали на включении Остина Ривза и Макса Кристи в сделку. В итоге «Бруклин» решил обменять Ирвинга в «Даллас».

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1 комментарий

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gudi_goodies
Жаль мне Вестбрука. Удар за ударом.
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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