Леброн Джеймс – о переходе Кайри Ирвинга не в «Лейкерс»: «Я разочарован»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью ESPN поделился эмоциями по поводу того, что его клубу не удалось договориться с «Бруклином» об обмене Кайри Ирвинга.
«Конечно, я разочарован. Не буду врать, я разочарован тем, что нам не удалось заполучить талантливого игрока, с которым у меня было отличное взаимопонимание на площадке, и который мог помочь нам выиграть чемпионские титулы.
Но теперь мое внимание переключилось. Оно вернулось туда, где и должно быть. Теперь я полностью сосредоточен на нашей команде. Я не слишком обольщался по поводу представленной возможности. И когда обмен не случился, я сразу вернулся к работе», – сказал Леброн.
«Лейкерс» предлагали за Ирвинга Расселла Уэстбрука и два пика 1-го раунда, но «Нетс» настаивали на включении Остина Ривза и Макса Кристи в сделку. В итоге «Бруклин» решил обменять Ирвинга в «Даллас».
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
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