У «Лейкерс» были серьезные опасения по поводу профессионализма Кайри Ирвинга

Теги Даллас Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

У руководителей «Лейкерс» были серьезные опасения по поводу профессионализма Кайри Ирвинга и его участия в матчах, сообщает The Orange County Register со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Особенно если принять во внимание, что «Лейкерс» рассматривали возможность подписания нового контракта с Ирвингом на максимальных или близких к максимальным условиях по окончании текущего сезона.

«Лейкерс» не удалось заполучить звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, которого «Бруклин» отправил в «Даллас». Известно, что клуб предлагал за Ирвинга Расселла Уэстбрука и два пика 1-го раунда, но «Нетс» настаивали на включении Остина Ривза и Макса Кристи в сделку.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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8 комментариев

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Zomourning33
Ответ MTZ_2022
Будь я ГМ клуба НБА, я бы за Кайри не дал и ломаного гроша.
Как хорошо, что ты не ГМ клуба НБА.
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Zomourning33
Ну теперь можно говорить что угодно.
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emptinesspetr
Ага, конечно. Лейкерс по губам поводили, да и всё. У Клипперс, Санс и Маверикс намного вкуснее активы были.
+4
-1
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paganism
Прям вижу как Нетс настаивают на Максе Кристи или Ривзе 🤣🤣🤣
+3
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MTZ_2022
Будь я ГМ клуба НБА, я бы за Кайри не дал и ломаного гроша.
+3
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mqh9pzrxgf
Скоро скажут они вообще кешу хотели выменять а не кайри)
+3
-1
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Vals
Ну да, уже несколько лет сватают в Лейкерс, а сомнения закрались только после упущенного трейда.

Ну-ну, пешите исчо. 🤡
+9
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+8
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bodros
А шо случилось?(с)
+2
0
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