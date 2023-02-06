У «Лейкерс» были серьезные опасения по поводу профессионализма Кайри Ирвинга

У руководителей « » были серьезные опасения по поводу профессионализма Кайри Ирвинга и его участия в матчах, сообщает The Orange County Register со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Особенно если принять во внимание, что «Лейкерс» рассматривали возможность подписания нового контракта с Ирвингом на максимальных или близких к максимальным условиях по окончании текущего сезона.

«Лейкерс» не удалось заполучить звездного разыгрывающего , которого « » отправил в «Даллас». Известно, что клуб предлагал за Ирвинга Расселла Уэстбрука и два пика 1-го раунда, но «Нетс» настаивали на включении Остина Ривза и Макса Кристи в сделку.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?