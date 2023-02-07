Роман Соркин будет зарабатывать 400 тысяч евро в год по новому контракту с «Маккаби Тель-Авив»

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Вчера тель-авивский «Маккаби» объявил о продлении контракта с центровым Романом Соркиным (26 лет, 208 см) до конца сезона-2024/25.

Как сообщает издание Walla Sport, израильский баскетболист белорусского происхождения заработает около 800 тысяч евро за дополнительные два года (2023-2025).

Также отмечается, что в соглашение включена опция досрочного расторжения в случае перехода игрока в команду НБА.

Соркин проводит свой лучший в карьере сезон Евролиги, набирая 7,0 очка и 3,4 подбора в среднем за матч.

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