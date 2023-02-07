Роман Соркин будет зарабатывать 400 тысяч евро в год по новому контракту с «Маккаби Тель-Авив»

Вчера тель-авивский « » объявил о продлении контракта с центровым (26 лет, 208 см) до конца сезона-2024/25.

Как сообщает издание Walla Sport, израильский баскетболист белорусского происхождения заработает около 800 тысяч евро за дополнительные два года (2023-2025).

Также отмечается, что в соглашение включена опция досрочного расторжения в случае перехода игрока в команду .

Соркин проводит свой лучший в карьере сезон , набирая 7,0 очка и 3,4 подбора в среднем за матч.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная