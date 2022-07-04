«Венеция» подписала Джейсона Грэйнджера

«Венеция» официально подписала контракт с защитником Джейсоном Грэйнджером (32 года, 189 см).
Соглашение рассчитано на сезон-22/23.
Грэйнджер провел сезон-21/22 в «Басконии», к которой во второй раз за карьеру присоединился в 2021 году. Ранее он выступал за команду с 2017 по 2020 годы.
В минувшем розыгрыше в рамках Евролиги Грэйнджер набирал 7,3 очка и 3,9 передачи в среднем за игру.
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