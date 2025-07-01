Якоб Пелтль продлит контракт с «Торонто» на 4 года и 104 млн долларов

Якоб Пелтль продлит контракт с «Торонто» до 2030 года.

Центровой «Рэпторс» Якоб Пелтль договорился с клубом о продлении контракта на четыре года, за которые он заработает 104 миллиона долларов.

Австрийский игрок использует опцию игрока на сезон-2026/27 стоимостью 19,5 млн и добавит к контракту еще три года. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2029/30.