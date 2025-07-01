Андрей Кириленко стал гостем подкаста «Вне формата»
Вышел новый выпуск подкаста «Вне формата» с Андреем Кириленко.
Выпуск с бывшим игроком НБА, чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России, а ныне президентом РФБ вошел в серию встреч с выдающимися личностями, приуроченную к 90-летнему юбилею «Норникеля».
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?7622 голоса
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Норникель»
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