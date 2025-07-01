Андрей Кириленко стал гостем подкаста «Вне формата»

Вышел новый выпуск подкаста «Вне формата» с Андреем Кириленко.

Выпуск с бывшим игроком НБА, чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России, а ныне президентом РФБ вошел в серию встреч с выдающимися личностями, приуроченную к 90-летнему юбилею «Норникеля».