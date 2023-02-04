Чемпионат Италии. «Верона» против «Тревизо»

В субботу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Верона» встретится с «Тревизо».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 13-4, Виртус – 13-4, Дертона – 12-5, Виктория Либертас – 10-7, Варезе – 10-7, Тренто – 9-8, Венеция – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Бриндизи – 8-9, Триест – 8-9, Брешия – 7-10, Скафати – 7-10, Верона – 6-11, Наполи – 6-11, Тревизо – 6-11, Реджо-Эмилия – 5-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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