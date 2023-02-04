Адриатическая лига. «Скопье» – «Цедевита-Олимпия», «Будучность» встретится с ФМП

В субботу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги северомакедонское «Скопье» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», черногорская «Будучность» встретится с сербским ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-3, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 9-9, Студентски Центар Черногория – 7-9, Мега Сербия – 7-10, Сплит Хорватия – 7-10, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-13, Скопье Северная Македония - 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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