Андрей Кириленко посетил всероссийские соревнования юных баскетболистов в двух московских спортшколах

Президент РФБ Андрей Кириленко в пятницу побывал в двух московских спортшколах, в которых в эти дни проходит второй полуфинальный раунд среди девушек и юношей 2009 года рождения.

Утром глава федерации отправился в СШОР «Тимирязевская», где играют девушки 2009 года рождения. Он посмотрел встречу между СК «Виктория» из Можги и столичным УОР №4 им. А.Я. Гомельского, которая завершилась крупной победой москвичек (80:36). Кириленко пообщался с тренерами команд.

После этого Кириленко отправился в УОР №4 им. А.Я. Гомельского, где проходит полуфинал 2 среди юношей 2009 года рождения. Там он посетил два матча: краснодарская СШОР оказалась сильнее СШОР «Купчинский Олимп» из Санкт-Петербурга (58:50), а СШОР ЦСКА разгромила химкинскую СШОР №1 (73:29).

В перерыве между играми директор УОР №4 им. А.Я. Гомельского Елена Перекрестова провела для президента РФБ экскурсию по училищу, показав его инфраструктуру.

«Был очень рад поближе познакомиться с нашим подрастающим поколением. Среди этих юных игроков есть очень интересные ребята и девчата. Их потенциал виден уже сейчас, а на площадке они демонстрируют не только свое мастерство, но и должный настрой и борьбу. У них наступает очень важный возраст: у каждого есть возможность добиться прогресса и сделать значительный шаг вперед», – заявил Кириленко.

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