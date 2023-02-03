Леброн Джеймс: «Да, я могу набрать 63 очка в одном матче»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что способен набрать 63 очка в субботнем гостевом матче против «Нового Орлеана».
«Да, я могу это сделать. Не знаю, произойдет ли это в субботу, но да, я могу набрать 63 очка в одном матче», – сказал игрок, улыбаясь.
Джеймсу осталось набрать 63 очка, чтобы обойти Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла
Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить
Скорее всего в концовке.
Это будет провалом - побить рекорд но проиграть матч.