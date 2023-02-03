Леброн Джеймс: «Да, я могу набрать 63 очка в одном матче»

Звездный форвард « » заявил, что способен набрать 63 очка в субботнем гостевом матче против «Нового Орлеана».

«Да, я могу это сделать. Не знаю, произойдет ли это в субботу, но да, я могу набрать 63 очка в одном матче», – сказал игрок, улыбаясь.

Джеймсу осталось набрать 63 очка, чтобы обойти по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

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