Леброн Джеймс: «Да, я могу набрать 63 очка в одном матче»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что способен набрать 63 очка в субботнем гостевом матче против «Нового Орлеана».

«Да, я могу это сделать. Не знаю, произойдет ли это в субботу, но да, я могу набрать 63 очка в одном матче», – сказал игрок, улыбаясь.

Джеймсу осталось набрать 63 очка, чтобы обойти Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

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8 комментариев

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quaterbackathome
Ответ A. V.
Рекорд будет побит в том матче, в котором LA будут точно выигрывать. Скорее всего в концовке. Это будет провалом - побить рекорд но проиграть матч.
Не будет никакого провала)
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0
+3
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Poshlee
Авторитетно заявляю что я мог бы играть в НБА 25 сезонов и набирать в среднем 100 очков за матч. Смишно от заявление про 63 очка когда у тебя больше 61 в карьере не было...
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-5
-5
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osipovdmitry
Леба, давай за сотку в следующей игре. Два вечных рекорда разом
+4
-1
+3
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A. V.
Рекорд будет побит в том матче, в котором LA будут точно выигрывать.
Скорее всего в концовке.
Это будет провалом - побить рекорд но проиграть матч.
+1
-3
-2
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Алексей Иванов
Ответ erkin_312
лучше дождаться игры против голден стейт
Зачем? С Бакс дома, самое то будет
+7
0
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erkin_312
Ответ Мурзин Ринат
Обычно такие рекорды празднуются и бьются в начале матча, чтоб церемония и шумиха в перерыве, по классике жанра это должна быть игра с Бакс) просто трудно представить, что в клатче или упорной концовке с ОКС останавливают игру и бла бла бла
лучше дождаться игры против голден стейт
0
-3
-3
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Свежий
Если что, то действующий рекорд у Джеймса — 61 очко за Майами в 2014 году. То есть он должен сделать карьер-хай. Реально ли? Вряд ли. В Лос-Анджелеса уже подготовились отпраздновать это событие на домашнем паркете.
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Мурзин Ринат
Обычно такие рекорды празднуются и бьются в начале матча, чтоб церемония и шумиха в перерыве, по классике жанра это должна быть игра с Бакс) просто трудно представить, что в клатче или упорной концовке с ОКС останавливают игру и бла бла бла
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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