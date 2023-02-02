Данк Джеймса Томпсона и победный трехочковый Тимофея Якушина – в десятке лучших моментов января в Лиге ВТБ
Единая лига ВТБ представила десятку лучших моментов по итогам января.
Лучшими моментами первого месяца года стали данк Джеймса Томпсона («Енисей») и победный трехочковый Тимофея Якушина (МБА) в матче против «Зенита».
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