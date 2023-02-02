Данк Джеймса Томпсона и победный трехочковый Тимофея Якушина – в десятке лучших моментов января в Лиге ВТБ

лига ВТБ представила десятку лучших моментов по итогам января.

Лучшими моментами первого месяца года стали данк Джеймса Томпсона («Енисей») и победный трехочковый (МБА) в матче против «Зенита».

Сын против отца, кроссовер Мэйкона и акуна матата. Итоги января в Единой лиге

3 матча – 3 клатча! Второй этап регулярки в Лиге ВТБ – лучшее, что было с российским баскетболом за последнее время

Рекорды результативности, дебют Руженцева, победные серии лидеров. Итоги января в суперлиге