Данк Джеймса Томпсона и победный трехочковый Тимофея Якушина – в десятке лучших моментов января в Лиге ВТБ

Теги видео Единая лига ВТБ Тимофей Якушин Джеймс Томпсон Баскетбол

Единая лига ВТБ представила десятку лучших моментов по итогам января.

Лучшими моментами первого месяца года стали данк Джеймса Томпсона («Енисей») и победный трехочковый Тимофея Якушина (МБА) в матче против «Зенита».

Сын против отца, кроссовер Мэйкона и акуна матата. Итоги января в Единой лиге

3 матча – 3 клатча! Второй этап регулярки в Лиге ВТБ – лучшее, что было с российским баскетболом за последнее время

Рекорды результативности, дебют Руженцева, победные серии лидеров. Итоги января в суперлиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий