Трент Фрейзер – о переходе в «Зенит»: «Первая мысль, когда мне позвонили? Я был просто поражен»

Защитник « » Трент Фрейзер признался, что был поражен, когда получил предложение от петербургского клуба.

«У меня было четыре очень успешных месяца в моем первом сезоне, и я очень счастлив оказаться здесь, в «Зените».

Моя первая мысль, когда мне позвонили? Я был просто поражен. Я очень воодушевился. Один из моих партнеров рассказал мне много хорошего про Россию, про «Зенит», он сказал, что это серьезный клуб, хорошая организация, отличные тренеры.

Так что просто приехать и иметь возможность попробовать себя в таком клубе — это что-то особенное», – цитирует американца официальный сайт «Зенита».

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