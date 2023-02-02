Дэнни Грин дебютировал в сезоне после пропуска 50 матчей
Атакующий защитник «Мемфиса» Дэнни Грин дебютировал в сезоне 1 февраля в матче против «Портленда» (112:122).
Грин набрал 3 очка, 4 подбора, 1 передачу и 1 перехват за 10 минут со скамейки.
В мае ветеран получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию» в плей-офф. Летом «Сиксерс» обменяли игрока вместе с пиком первого раунда в «Гризлис» на Де’Энтони Мелтона.
Грин пропустил первые 50 игр регулярного чемпионата.
За нынешний сезон Грин заработает 10 миллионов долларов, после чего станет неограниченно свободным агентом. Защитник признавался, что хочет остаться в «Мемфисе».
Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн
Аккурат форму к плей-офф наберёт.
В этом случае, очень поможет мишкам.