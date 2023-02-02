Дэнни Грин дебютировал в сезоне после пропуска 50 матчей

Теги Мемфис Портленд НБА Дэнни Грин Баскетбол

Атакующий защитник «Мемфиса» Дэнни Грин дебютировал в сезоне 1 февраля в матче против «Портленда» (112:122).

Грин набрал 3 очка, 4 подбора, 1 передачу и 1 перехват за 10 минут со скамейки.

В мае ветеран получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию» в плей-офф. Летом «Сиксерс» обменяли игрока вместе с пиком первого раунда в «Гризлис» на Де’Энтони Мелтона.

Грин пропустил первые 50 игр регулярного чемпионата.

За нынешний сезон Грин заработает 10 миллионов долларов, после чего станет неограниченно свободным агентом. Защитник признавался, что хочет остаться в «Мемфисе».

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

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1 комментарий

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...Quo Vadis...
Здоровья ему.)

Аккурат форму к плей-офф наберёт.
В этом случае, очень поможет мишкам.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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