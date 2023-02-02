Атакующий защитник « » дебютировал в сезоне 1 февраля в матче против « » (112:122).

Грин набрал 3 очка, 4 подбора, 1 передачу и 1 перехват за 10 минут со скамейки.

В мае ветеран получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию» в плей-офф. Летом «Сиксерс» обменяли игрока вместе с пиком первого раунда в «Гризлис» на Де’Энтони Мелтона.

Грин пропустил первые 50 игр регулярного чемпионата.

За нынешний сезон Грин заработает 10 миллионов долларов, после чего станет неограниченно свободным агентом. Защитник признавался, что хочет остаться в «Мемфисе».

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн