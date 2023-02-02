Во время матча « » – « » случился забавный момент с участием болбоя.

В четвертой четверти вытиравший площадку человек совершил ускорение, чтобы не помешать неожиданной атаке совершивших перехват «Нетс».

Эпизод вызвал хохот на скамейке «Селтикс», которые к тому моменты вели 45 очков.

«Бостон» в домашнем матче с «Бруклином» в среду одержал свою самую крупную победу в сезоне-22/23 (139:96), итоговая разница составила 43 очка.

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