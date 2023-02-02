Бостонский болбой рассмешил скамейку «Селтикс», когда чуть не помешал атаке «Нетс»
Во время матча «Бостон» – «Бруклин» случился забавный момент с участием болбоя.
В четвертой четверти вытиравший площадку человек совершил ускорение, чтобы не помешать неожиданной атаке совершивших перехват «Нетс».
Эпизод вызвал хохот на скамейке «Селтикс», которые к тому моменты вели 45 очков.
«Бостон» в домашнем матче с «Бруклином» в среду одержал свою самую крупную победу в сезоне-22/23 (139:96), итоговая разница составила 43 очка.
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