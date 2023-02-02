Бостонский болбой рассмешил скамейку «Селтикс», когда чуть не помешал атаке «Нетс»

Теги Бостон Бруклин НБА видео Баскетбол

Во время матча «Бостон» – «Бруклин» случился забавный момент с участием болбоя.

В четвертой четверти вытиравший площадку человек совершил ускорение, чтобы не помешать неожиданной атаке совершивших перехват «Нетс». 

Эпизод вызвал хохот на скамейке «Селтикс», которые к тому моменты вели 45 очков.

«Бостон» в домашнем матче с «Бруклином» в среду одержал свою самую крупную победу в сезоне-22/23 (139:96), итоговая разница составила 43 очка.

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1 комментарий

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mqh9pzrxgf
А мог бы неплохой блок отвесить😂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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