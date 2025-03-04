Айзейя Коллиер и Заккари Рисаше – лучшие новички февраля

Айзейя Коллиер и Заккари Рисаше стали лучшими новичками месяца.

Разыгрывающий «Юты» Айзейя Коллиер и форвард «Атланты» Заккари Рисаше признан лучшими новичками в Западной и Восточной конференциях соответственно по итогам февраля.

20-летний Коллиер провел месяц с показателями 11,5 очка, 9,5 передачи и 3,9 подбора в среднем за встречу. Рисаше в феврале набирал 12,8 очка и 4,2 подбора в среднем за матч при 44,0% из-за дуги.