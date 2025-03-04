Айзейя Коллиер и Заккари Рисаше – лучшие новички февраля
Айзейя Коллиер и Заккари Рисаше стали лучшими новичками месяца.
Разыгрывающий «Юты» Айзейя Коллиер и форвард «Атланты» Заккари Рисаше признан лучшими новичками в Западной и Восточной конференциях соответственно по итогам февраля.
20-летний Коллиер провел месяц с показателями 11,5 очка, 9,5 передачи и 3,9 подбора в среднем за встречу. Рисаше в феврале набирал 12,8 очка и 4,2 подбора в среднем за матч при 44,0% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости