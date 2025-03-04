Эван Мобли не сыграет с «Чикаго»
Форвард пропустит встречу с «Буллз» по решению тренеров.
Штаб «Кэвз» дает отдых лидерам во время напряженного отрезка чемпионата. С «Чикаго» сыграет Донован Митчелл, который отсутствовал во встрече с «Портлендом».
Средние показатели Мобли в этом году – 18,6 очка, 9,3 подбора, 3,1 передачи, 0,8 перехвата и 1,6 блока при 57% с игры.
«Кливленд» – лучшая команда регулярки с показателями 50-10.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Hoopswire
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