Тумани Камара и Эван Мобли – лучшие игроки февраля в защите

Тумани Камара и Эван Мобли признаны игроками месяца в обороне.

Форварды Тумани Камара («Портленд ») и Эван Мобли («Кливленд ») признаны лучшими защищающимися игроками в Западной и Восточной конференциях соответственно по итогам матчей, сыгранных в феврале.

Камара в прошедшем месяце стал четвертым на Западе по перехватам (2,0), а также единственным игроком в конференции с 50+ подборами в защите, 20+ перехватами и 10+ блок-шотами. «Блэйзерс» были четвертыми в лиге по защитному рейтингу (109,2).

«Кавальерс» лидировали на Востоке по защитному рейтингу (108,0). Мобли – второй в конференции по блок-шотам (2,3) и третий по броскам с сопротивлением (11,5).