Тумани Камара и Эван Мобли – лучшие игроки февраля в защите
Тумани Камара и Эван Мобли признаны игроками месяца в обороне.
Форварды Тумани Камара («Портленд») и Эван Мобли («Кливленд») признаны лучшими защищающимися игроками в Западной и Восточной конференциях соответственно по итогам матчей, сыгранных в феврале.
Камара в прошедшем месяце стал четвертым на Западе по перехватам (2,0), а также единственным игроком в конференции с 50+ подборами в защите, 20+ перехватами и 10+ блок-шотами. «Блэйзерс» были четвертыми в лиге по защитному рейтингу (109,2).
«Кавальерс» лидировали на Востоке по защитному рейтингу (108,0). Мобли – второй в конференции по блок-шотам (2,3) и третий по броскам с сопротивлением (11,5).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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