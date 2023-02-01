В США школьный тренер была уволена за попытку выдать себя за 13-летнюю баскетболистку

Американский школьный тренер Арлиша Бойкинс была уволена после того, как попыталась выдать себя за 13-летнюю баскетболистку в матче юниорских команд, сообщает TMZ Sports.

Одна из баскетболисток команды «Черчленд» в Вирджинии не смогла принять участие в матче 21 января, и 22-летняя помощница главного тренера вышла на площадку вместо нее.

Школьная администрация после встречи с родителями и учениками приняла решение отказаться от участия в оставшейся части сезона. Бойкинс и главный тренер команды были уволены.

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