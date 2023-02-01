В США школьный тренер была уволена за попытку выдать себя за 13-летнюю баскетболистку

Теги происшествия видео Баскетбол

Американский школьный тренер Арлиша Бойкинс была уволена после того, как попыталась выдать себя за 13-летнюю баскетболистку в матче юниорских команд, сообщает TMZ Sports.

Одна из баскетболисток команды «Черчленд» в Вирджинии не смогла принять участие в матче 21 января, и 22-летняя помощница главного тренера вышла на площадку вместо нее.

Школьная администрация после встречи с родителями и учениками приняла решение отказаться от участия в оставшейся части сезона. Бойкинс и главный тренер команды были уволены.

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10 комментариев

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OnTuMyC
Ответ Valery Kor
так она могла сказать, что чувствует себя 13й школьницей, думаю вопросов бы не было
вово, а всех недовольных обвинить в эйджизме (или как там у них?), крутить абсурд на полную!
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Олег Кучтраев
Основные игрочихи забеременели наверно
+1
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Beriya
У нас бы наградили
+2
-2
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BuTaJIbKa
Неплохая попытка :) сейчас, идя около школы, не всегда понимаешь, кто курит за углом: ученики или учителя?
+1
0
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Павел Мельников
Вспомнилось, как на заре введения ЕГЭ и слабого распространения методик контроля в школах студенты приходили писать экзамены за выпускников. А где-то и преподаватели сами писали, чтобы статистику не испортить.
+2
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+2
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Valery Kor
так она могла сказать, что чувствует себя 13й школьницей, думаю вопросов бы не было
+20
-6
+14
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miramax
В рамках современных реалий она могла просто сказать что чувствует себя 13-ти летней девочкой, и хрен бы кто ей тогда слово сказал. Это же будет притеснением какого то там очередного гендера, а на это пойти нельзя....
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Олег Нечаев
Ещё и не забила с прохода. А ещё тренер, лол.
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Montenegro Serbian
Поглядев видео и сравнив её рост и фигуру с несколькими другими баскетболистками (особенно тех, что стали под кольцо), невольно возникает мысль, что чисто физически она никем не выделялась на фоне некоторых 13-14 летних "лошадей" на площадке)

Ну понятно что по лицу наверное несложно было впалить что это не ребёнок. Да и в целом слишком палевно. На что рассчитывала, непонятно.
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Александр Сорокин
Как-то это слишком тупо.
+5
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