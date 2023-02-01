Коби Уайт быстрее всех в истории «Чикаго» достиг отметки в 500 трехочковых за карьеру

Разыгрывающий « » во время матча против « » (103:108) забросил 500-й трехочковый за карьеру.

Таким образом, 22-летний Уайт вошел в историю «Буллс» как игрок, который быстрее всех достиг отметки в 500 точных трехочковых бросков.

На счету Уайта 237 матчей за «Чикаго», в которых он реализовал 501 из 1 374 бросков из-за дуги (36,5 процента).

Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты