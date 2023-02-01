Коби Уайт быстрее всех в истории «Чикаго» достиг отметки в 500 трехочковых за карьеру
Разыгрывающий «Чикаго» Коби Уайт во время матча против «Клипперс» (103:108) забросил 500-й трехочковый за карьеру.
Таким образом, 22-летний Уайт вошел в историю «Буллс» как игрок, который быстрее всех достиг отметки в 500 точных трехочковых бросков.
На счету Уайта 237 матчей за «Чикаго», в которых он реализовал 501 из 1 374 бросков из-за дуги (36,5 процента).
Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты
1. Kirk Hinrich 1049
2. Zach LaVine 860
3. Ben Gordon 770
4. Scottie Pippen 664
5. Michael Jordan 555
6. Coby White 501
7. Lauri Markkanen 493
8. Nikola Mirotić 432
9. Steve Kerr 430
10. Andrés Nocioni 403