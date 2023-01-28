Бен Симмонс не сыграет с «Никс» из-за травмы колена
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс пропустит сегодняшний матч против «Нью-Йорка», пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
26-летний баскетболист по-прежнему испытывает боль в левом колене, из-за которой не смог доиграть предыдущую встречу с «Детройтом» (122:130) в четверг.
В нынешнем сезоне Симмонс пропустил 11 матчей из-за различных повреждений. Его средние показатели составляют 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата.
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