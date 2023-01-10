Звезда сборной России Раиса Мусина приостановила карьеру до конца сезона

Форвард сыктывкарской « » и женской сборной России Раиса Мусина приняла решение взять паузу в карьере до конца нынешнего сезона.

24-летняя баскетболистка написала в соцсетях, что намерена восстановиться после травмы голеностопа, которую получила в конце октября.

Мусина пропустила почти полтора месяца из-за повреждения. В декабре она вернулась для участия в «Финале четырех» Кубка России, но по-прежнему испытывала проблемы из-за травмы.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Мусина провела 11 матчей, набирая в среднем 18,1 очка, 7,9 подбора, 3 передачи, 1,5 перехвата и 1,3 блок-шота.

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