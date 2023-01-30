Управленцы НБА следят за ситуацией Криса Пола в «Финиксе»

Теги возможные переходы Крис Пол Финикс НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Управленцы НБА следят за ситуацией звездного разыгрывающего Криса Пола в «Финиксе».

Об этом сообщает обозреватель Action Network Мэтт Мур.

Пол является одним из лидеров «Санз» и в 2021 году помог команде выйти в финальную серию. При этом отмечается, что с учетом смены владельцев клуба и истории травм 37-летнего игрока «Финикс» может рассмотреть вариант с обновлением на позиции первого номера.

Известно, что «Санз» проявляют интерес к Фреду Ванвлиту из «Торонто».

Пол в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах, набирая 14,3 очка и 8,7 передачи в среднем за игру.

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2 комментария

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Ivan85
Ответ Mur89
Кто бы что ни говорил, именно Пол вывел на новый уровень команду, помним годы танкинга от Финикса
Вообще финики уже в бабле начали подавать признаки жизни. Крыс помог закрепиться в топе
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mur89
Кто бы что ни говорил, именно Пол вывел на новый уровень команду, помним годы танкинга от Финикса
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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