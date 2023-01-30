Управленцы НБА следят за ситуацией звездного разыгрывающего в « ».

Об этом сообщает обозреватель Action Network Мэтт Мур.

Пол является одним из лидеров «Санз» и в 2021 году помог команде выйти в финальную серию. При этом отмечается, что с учетом смены владельцев клуба и истории травм 37-летнего игрока «Финикс» может рассмотреть вариант с обновлением на позиции первого номера.

Известно, что «Санз» проявляют интерес к из «Торонто».

Пол в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах, набирая 14,3 очка и 8,7 передачи в среднем за игру.

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